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"Трижды говорил с Путиным". Лукашенко – о задержании вагнеровцев в Беларуси

Лукашенко сказал, что "не один раз" звонил Путину из-за вагнеровцев
Лукашенко сказал, что "не один раз" звонил Путину из-за вагнеровцев
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал, что передал ФСБ России информацию по задержанию вагнеровцев в Беларуси в 2020 году. Отрывки из беседы Лукашенко и Соловьева опубликовал 4 февраля сайт Лукашенко.

"Чтобы вы знали: когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с [президентом РФ Владимиром] Путиным такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Это начали расследовать. Я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". И это уже через неделю или несколько дней выяснилось", – сказал Лукашенко. 

Он отметил, что был обижен на Россию, когда в Беларуси считали, что к появлению вагнеровцев на территории Беларуси причастна Москва.

"Очень [обижен]", – сказал Лукашенко. Он заявил, что верил в причастность РФ к этому.

"Сняли трубку, позвонили Путину сразу?" – спросил пропагандист.

"Не один раз", – ответил Лукашенко. О том, как отреагировал глава Кремля на звонок, он говорить не стал.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Вагнер
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