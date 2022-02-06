"Трижды говорил с Путиным". Лукашенко – о задержании вагнеровцев в Беларуси

"Чтобы вы знали: когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с [президентом РФ Владимиром] Путиным такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Это начали расследовать. Я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". И это уже через неделю или несколько дней выяснилось", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что был обижен на Россию, когда в Беларуси считали, что к появлению вагнеровцев на территории Беларуси причастна Москва.

"Очень [обижен]", – сказал Лукашенко. Он заявил, что верил в причастность РФ к этому.

"Сняли трубку, позвонили Путину сразу?" – спросил пропагандист.

"Не один раз", – ответил Лукашенко. О том, как отреагировал глава Кремля на звонок, он говорить не стал.