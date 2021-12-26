Суд взыскал с "Эха Москвы" и писателя Шендеровича более 1 млн руб. в пользу бизнесмена Пригожина

Иск касался выступления Шендеровича в программе "Особое мнение" 18 марта. Писатель назвал предпринимателя "хозяином "ЧВК Вагнер".
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано. Радиостанция также намерена направить жалобу на судью в Высшую квалификационную комиссию судей. По мнению Венедиктова, судья вынесла заведомо неправосудный приговор.
Решение суда пока не вступило в силу.
Пригожин регулярно подает в суды, требуя опровергнуть недостоверные, по его мнению, сведения. В частности, в этом году он выиграл суды у оппозиционера Алексея Навального и издания "Медуза".
В 2016 году Пригожин через суды потребовал от "Яндекса", Google и Mail.Ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности статьи о "фабрике троллей" в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к "Яндексу" и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).
После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пресса считает, что Пригожин финансирует частные военные компании России. Самая известная из них – ЧВК "Вагнер" (Вагнер – псевдоним подполковника Дмитрия Уткина, командира подразделения). По разным данным, российские наемники присутствуют или присутствовали в Венесуэле, Судане, Сирии, Украине и других точках мира. Пригожин всегда отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер", а в 2019 году обвинил СБУ в распространении слухов об их связи.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.