Суд взыскал с "Эха Москвы" и писателя Шендеровича более 1 млн руб. в пользу бизнесмена Пригожина

Иск касался выступления Шендеровича в программе "Особое мнение" 18 марта. Писатель назвал предпринимателя "хозяином "ЧВК Вагнер".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано. Радиостанция также намерена направить жалобу на судью в Высшую квалификационную комиссию судей. По мнению Венедиктова, судья вынесла заведомо неправосудный приговор.

Решение суда пока не вступило в силу.

Пригожин регулярно подает в суды, требуя опровергнуть недостоверные, по его мнению, сведения. В частности, в этом году он выиграл суды у оппозиционера Алексея Навального и издания "Медуза".

В 2016 году Пригожин через суды потребовал от "Яндекса", Google и Mail.Ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности статьи о "фабрике троллей" в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к "Яндексу" и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.