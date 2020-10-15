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Евросоюз и Великобритания ввели санкции против "повара Путина" Пригожина за отправку вагнеровцев в Ливию

Российский бизнесмен Евгений Пригожин поддерживает деятельность частной военной компании "Вагнер" в Ливии. Ее бойцы сражаются в этой стране против международно признанного правительства, уверены в Евросоюзе.

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Пригожин мог финансировать вагнеровцев в Ливии
Пригожин мог финансировать вагнеровцев в Ливии

Евросоюз ввел санкции против близкого к российскому президенту Владимиру Путину российского бизнесмена, владельца кейтерингового бизнеса Евгения Пригожина за вмешательство в вооруженный конфликт в Ливии. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, опубликованном в четверг, 15 октября.

В статье Пригожина характеризуют как "российского бизнесмена, имеющего тесные связи с ЧВК "Вагнер", в том числе и финансовые".

Таким образом, Пригожин вовлечен в деятельность вагнеровцев в Ливии и поддерживает их, что угрожает миру, стабильности и безопасности этой страны, говорится в сообщении.

ЕС обвиняет российских наемников в неоднократном нарушении оружейного эмбарго, введенного против Ливии Советом Безопасности ООН, а также в поддержке Ливийской национальной армии, сражающейся против признанного на международном уровне правительства национального согласия в Триполи.  

Великобритания также ввела санкции против Пригожина, говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Британские дипломаты возлагают ответственность на него за "крупную наемническую деятельность в Ливии" и многочисленные нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в регион.

"Мы ясно дали понять, что любое внешнее вмешательство в ливийский кризис неприемлемо, и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности пытающихся подорвать стабильность и безопасность Ливии", – заявили в британском МИД.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Халифа Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК "Вагнер", по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.

В конце апреля 2020 года министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер" применили нервно-паралитический газ в ходе боев в районе Триполи.

По оценкам ООН, в Ливии находилось до 1,2 тыс. наемников компании "Вагнер".

Теги: оружие, ООН, Великобритания, наемники, Вагнер, Евросоюз, Евгений Пригожин, Триполи, Халифа Хафтар, ЧВК
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