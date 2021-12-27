"Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull вандализм. Самые яркие "зашквары" 2021 года

В 2021 году у украинцев было немало поводов, чтобы испытать "испанский стыд" Фото: depositphotos.com

Гогилашвили патрульным: "Замминистра с таким ...балом, как у меня, один всего"

В начале декабря заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили отправился в зону операции Объединенных сил. Об этой поездке узнала вся страна после того, как видео перепалки чиновника с правоохранителями 10 декабря обнародовал в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего", – обратился Гогилашвили к полицейскому.

Тот ответил, что теперь будет знать и "рад знакомству".

"А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – отреагировал замминистра.

"А что мне будет? Я работаю за 12 тыс.! Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше служебное удостоверение", – отреагировал правоохранитель, подчеркнув, что выполняет свои обязанности.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили признал, что был "излишне эмоционален", и извинился. По его словам, причиной неуравновешенного поведения стали стрессы.

"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки и полное отсутствие возможности его выплеснуть", – объяснялся Гогилашвили.

Однако президент Владимир Зеленский призвал уволить его из МВД, и 13 декабря Кабинет Министров Украины сделал это.

Выяснилось, что на самом деле это не единственный случай столкновения Гогилашвили с полицейскими. 12 декабря "Украинская правда" опубликовала еще одно видео с участием чиновника.

ВИДЕО

Видео: Українська правда / YouTube

Гогилашвили – муж помощницы президента Марии Левченко. Работал в министерстве с 2019 года, занимался противодействием наркомании и наркопреступности. По данным издания "Бабель", его назначили в МВД якобы для контроля за занимавшим тогда пост министра Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили эту информацию не подтвердил.

Скандал вспыхнул с новой силой, когда Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ сообщил, что у Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Также появилась информация, что он осужден в России по уголовной статье якобы за фальсификацию векселя Северо-Кавказской железной дороги.

Экс-чиновник заверил, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины, и в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря, отметил, что "наверняка проходил" спецпроверку перед назначением на работу в МВД.

В СБУ изданию "Украинская правда" сообщили, что Гогилашвили прошел проверку, чтобы получить доступ к гостайне, но иностранный паспорт у него не искали, поскольку это не входит в полномочия службы – вопросами гражданства занимается Государственная миграционная служба Украины.

История получила продолжение, когда 14 декабря вышло расследование Bihus.info. Выяснилось, что Левченко и Гогилашвили живут в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний утверждал, что живет в этом доме, пока в его квартире идет ремонт. "Гогилашвили – мой друг, я никогда этого не скрывал. Он предложил мне определенное время пожить у него", – заявил Буданов.

Гогилашвили арендует дом у Вячеслава Стрелковского, который, по данным главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, является теневым миллиардером и может иметь российское гражданство.

22 декабря стало известно, что жену Гогилашвили, которая работала в Офисе президента на общественных началах, трудоустроили официально.

Объем информации растет, как снежный ком, но все это время не было ни одного официального заявления от Офиса президента, молчит сам глава государства и его пресс-служба. Только глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании про Гогилашвили: "Ну, был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся".

Нардеп Галушко дважды оскорбил патрульных

Фигурантом еще одного громкого столкновения с патрульными стал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Николай Галушко. Основной инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года в 4.00 в центре Киева. Видео, в котором Галушко обматерил полицейских, 22 декабря опубликовала "Украинская правда".

Тогда Галушко приехал к своему водителю, которого задержала полиция за пересечение двойной полосы, и стал объяснять правоохранителям, что они не имели права останавливать его автомобиль.

"Ты меня выдернул из-за стола. Я не понял! Я, бл...дь, сука, для вас выбиваю финансы, и комитет, и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать? Вам кто-то меня заказал, чтобы вы моего водителя остановили? Я думаю, что вы это специально делали", – сказал депутат.

Он также назвал полицейских "дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами". Полицейские, в свою очередь, напомнили, что у нардепов нет иммунитета.

ВИДЕО

Видео: Українська правда / YouTube

На публикацию отреагировали в "Слуге народа". По словам спикера парламентской фракции Юлии Палийчук, партия осуждает поступок Галушко и поведение депутата "станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него".

При этом спикер отметила, что данное видео "было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова]".

Аваков же заявил, что это не единственный инцидент с Галушко, и рассказал, что водитель нардепа "признан виновным решением суда и понес административное наказание".

Галушко тоже наказали: лишили права управления транспортным средством на один год и оштрафовали на 10,2 тыс. грн.

Но на этом история не закончилась. 22 декабря депутат не удержался от комментариев и в эфире телеканала "Украина 24" снова оскорбил патрульных.

Нардеп Трухин устроил ДТП? Четыре месяца без ответа

23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. СМИ сообщали, что в автомобиле Audi A8, который столкнулся с двумя другими машинами, находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. Правоохранители изначально не сомневались, что парламентарий был в Audi, но не понимали, за рулем или в качестве пассажира. СМИ писали, что автомобилем мог управлять другой человек. Поскольку среди фигурантов уголовного производства оказался народный депутат Украины, 31 августа дело передали в Госбюро расследований. 1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил. 7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля. Происшествие прокомментировал и глава государства. Но его информация не добавила ясности. "Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза... Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", – сказал Зеленский.

Прошло более четырех месяцев с момента аварии. В ГБР сообщали, что по делу заказано 10 экспертиз, опрошено более 10 свидетелей, но до сих пор фамилия водителя, который был за рулем Audi A8, так и не названа.

"Вагнергейт"

В этом году глава государства Владимир Зеленский не раз оказывался в центре неприятных событий. Но самой фатальной для имиджа политика стала история, получившая название "вагнергейт".

События начались 29 июля в 2020 году, когда власти Беларуси сообщили о задержании 33 участников ЧВК "Вагнер". Считалось, что они прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. Офис генпрокурора Украины 12 августа запросил выдачу 28 задержанных, девятеро из которых участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР". Однако белорусские власти передали их России.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине и задержать их. А провалилась спецоперация из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 19 августа сказал, что "версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания". И предположил, что "некоторые внутренние силы" в Украине используют эту кампанию в собственных целях.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. В июне 2021 в интервью телеканалу "1+1" президент сказал: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда".

Через три месяца глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая на брифинге сообщила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки действительно началось в июле 2020 года. Это было исключительно украинское "специальное мероприятие", в котором не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы.

17 ноября международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников". В нем приведены слова экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы о том, что президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

26 ноября в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что скептически относился к Бурбе, который хотел втянуть Украину "в огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Когда начали СМИ защищать таких людей [как Бурба] – вот у нас и откровенный разговор об этом. Я уже не говорю, как русские отреагировали на это, какую информацию я получил, как они радовались, как они нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно", – сказал Зеленский.

Операція із затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» була підготовлена непрофесійно й могла спровокувати численні людські жертви. Про це сказав Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».



Детальніше: https://t.co/Dd1Mq5VEjy pic.twitter.com/Ks8mSXRvCs — Офіс Президента (@APUkraine) November 26, 2021

На это заявление сразу же отреагировали в Bellingcat.

"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", – написал в Twitter основатель платформы Элиот Хиггинс.

Юбилей Ермака в резиденции "Синегора" в День достоинства и свободы

21 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак отметил 50-летие. Это событие могло пройти незамеченным, если бы юбиляра и его гостей в резиденцию "Синегора" не доставляли вертолетами ГСЧС.

24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, где говорилось, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник, 22 ноября, вечером. При этом 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" слетали в Киев почтить память погибших активистов Майдана и вернулись в Ивано-Франковск.

Журналисты сообщили, что приглашенных на день рождения Ермака доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также использовался вертолет Ми-8 Вооруженных сил, или Нацгвардии.

ВИДЕО

Видео: Українська правда / YouTube

Продолжение расследования вышло 9 декабря и было посвящено непосредственно самому юбилею. Журналисты показали прилет 21 ноября на частном самолете в Ивано-Франковск бизнесмена Карла Контруса, который владеет бизнесом в Австрии, Украине и России, является совладельцем украинского завода "Трансмаш", российского завода по ремонту железнодорожного транспорта. Контрус улетел в Австрию через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли Зеленский и Ермак, утверждали журналисты.

Также, по их информации, с 21-го по 22 ноября в Ивано-Франковске находился со своей семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями". А сам Ермак сообщил, что "юбилей в этом году никак особо не отмечал. Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента". Он подчеркнул, что не было четырехдневного празднования и вертолеты ГСЧС для перевозки посторонних людей с "развлекательной целью" никто не использовал.

26 ноября во время пресс-марафона Зеленский подтвердил, что был с Ермаком в государственной резиденции "Синегора" 21 ноября. По его словам, они находились там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии. Больше никаких комментариев не последовало.





"Блогерская голодная туса" в День памяти жертв голодоморов

Еще один громкий день рождения пришелся на 27 ноября, День памяти жертв голодоморов. Во Львове устроил вечеринку по случаю своего дня рождения украинский Instagram-блогер Александр Залиско, у которого 1,1 млн подписчиков. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Потом фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net.

Скриншот: Zaxid.net

29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также извинения принесла присутствовавшая на празднике блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".

Изначально резонанс в соцсетях и СМИ не остановил Залиско. Он заявил, что не позволит "испортить ему настроение". Но потом он изменил свое мнение и 30 ноября разместил ролик с извинениями. Блогер подчеркнул, что вечеринка обошлась ему очень дорого.

"За двое суток меня лишили практически всех источников доходов. Самые большие национальные бренды разорвали договоры со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Я хочу искренне извиниться перед людьми, чьи чувства и патриотические ценности я неумышленно оскорбил. Это была необдуманная ошибка, не более", – заявил блогер.

Диссертация Кивы без права на научную степень

22 марта стало известно, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук. По данным Минобразования, депутат написал диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Подготовку Кивы к защите активно обсуждали в соцсетях. А он сам утверждал, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп".

26 апреля Кива защитил свой труд в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. Однако после защиты не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии. Обсуждение разгорелось с новой силой. Диссертацию внимательно прочли журналисты Bihus.info, обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы. Эти факты решил расследовать Офис генпрокурора.

В сентябре Минобразования Украины отправило работу нардепа на углубленное изучение и 23 ноября сообщило, что Киве не будут присуждать степень кандидата наук. В ответ Кива пригрозил вернуть все, что у него забрали.

"Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали, я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь как православный буду молиться, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал", – сказал нардеп. https://www.facebook.com/kivailya/posts/2123711037787035