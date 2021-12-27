"Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull вандализм. Самые яркие "зашквары" 2021 года

Гогилашвили патрульным: "Замминистра с таким ...балом, как у меня, один всего"
В начале декабря заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили отправился в зону операции Объединенных сил. Об этой поездке узнала вся страна после того, как видео перепалки чиновника с правоохранителями 10 декабря обнародовал в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего", – обратился Гогилашвили к полицейскому.
Тот ответил, что теперь будет знать и "рад знакомству".
"А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – отреагировал замминистра.
"А что мне будет? Я работаю за 12 тыс.! Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше служебное удостоверение", – отреагировал правоохранитель, подчеркнув, что выполняет свои обязанности.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили признал, что был "излишне эмоционален", и извинился. По его словам, причиной неуравновешенного поведения стали стрессы.
"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки и полное отсутствие возможности его выплеснуть", – объяснялся Гогилашвили.
Однако президент Владимир Зеленский призвал уволить его из МВД, и 13 декабря Кабинет Министров Украины сделал это.
Выяснилось, что на самом деле это не единственный случай столкновения Гогилашвили с полицейскими. 12 декабря "Украинская правда" опубликовала еще одно видео с участием чиновника.
Гогилашвили – муж помощницы президента Марии Левченко. Работал в министерстве с 2019 года, занимался противодействием наркомании и наркопреступности. По данным издания "Бабель", его назначили в МВД якобы для контроля за занимавшим тогда пост министра Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили эту информацию не подтвердил.
Скандал вспыхнул с новой силой, когда Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ сообщил, что у Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Также появилась информация, что он осужден в России по уголовной статье якобы за фальсификацию векселя Северо-Кавказской железной дороги.
Экс-чиновник заверил, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины, и в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря, отметил, что "наверняка проходил" спецпроверку перед назначением на работу в МВД.
В СБУ изданию "Украинская правда" сообщили, что Гогилашвили прошел проверку, чтобы получить доступ к гостайне, но иностранный паспорт у него не искали, поскольку это не входит в полномочия службы – вопросами гражданства занимается Государственная миграционная служба Украины.
История получила продолжение, когда 14 декабря вышло расследование Bihus.info. Выяснилось, что Левченко и Гогилашвили живут в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний утверждал, что живет в этом доме, пока в его квартире идет ремонт. "Гогилашвили – мой друг, я никогда этого не скрывал. Он предложил мне определенное время пожить у него", – заявил Буданов.
Гогилашвили арендует дом у Вячеслава Стрелковского, который, по данным главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, является теневым миллиардером и может иметь российское гражданство.
22 декабря стало известно, что жену Гогилашвили, которая работала в Офисе президента на общественных началах, трудоустроили официально.
Объем информации растет, как снежный ком, но все это время не было ни одного официального заявления от Офиса президента, молчит сам глава государства и его пресс-служба. Только глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании про Гогилашвили: "Ну, был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся".
Нардеп Галушко дважды оскорбил патрульных
Фигурантом еще одного громкого столкновения с патрульными стал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Николай Галушко. Основной инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года в 4.00 в центре Киева. Видео, в котором Галушко обматерил полицейских, 22 декабря опубликовала "Украинская правда".
Тогда Галушко приехал к своему водителю, которого задержала полиция за пересечение двойной полосы, и стал объяснять правоохранителям, что они не имели права останавливать его автомобиль.
"Ты меня выдернул из-за стола. Я не понял! Я, бл...дь, сука, для вас выбиваю финансы, и комитет, и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать? Вам кто-то меня заказал, чтобы вы моего водителя остановили? Я думаю, что вы это специально делали", – сказал депутат.
Он также назвал полицейских "дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами". Полицейские, в свою очередь, напомнили, что у нардепов нет иммунитета.
На публикацию отреагировали в "Слуге народа". По словам спикера парламентской фракции Юлии Палийчук, партия осуждает поступок Галушко и поведение депутата "станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него".
При этом спикер отметила, что данное видео "было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова]".
Аваков же заявил, что это не единственный инцидент с Галушко, и рассказал, что водитель нардепа "признан виновным решением суда и понес административное наказание".
Галушко тоже наказали: лишили права управления транспортным средством на один год и оштрафовали на 10,2 тыс. грн.
Но на этом история не закончилась. 22 декабря депутат не удержался от комментариев и в эфире телеканала "Украина 24" снова оскорбил патрульных.
Нардеп Трухин устроил ДТП? Четыре месяца без ответа
23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. СМИ сообщали, что в автомобиле Audi A8, который столкнулся с двумя другими машинами, находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.
Правоохранители изначально не сомневались, что парламентарий был в Audi, но не понимали, за рулем или в качестве пассажира. СМИ писали, что автомобилем мог управлять другой человек.
Поскольку среди фигурантов уголовного производства оказался народный депутат Украины, 31 августа дело передали в Госбюро расследований.
1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.
7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.
Происшествие прокомментировал и глава государства. Но его информация не добавила ясности. "Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза... Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", – сказал Зеленский.
Прошло более четырех месяцев с момента аварии. В ГБР сообщали, что по делу заказано 10 экспертиз, опрошено более 10 свидетелей, но до сих пор фамилия водителя, который был за рулем Audi A8, так и не названа.
"Вагнергейт"
В этом году глава государства Владимир Зеленский не раз оказывался в центре неприятных событий. Но самой фатальной для имиджа политика стала история, получившая название "вагнергейт".
События начались 29 июля в 2020 году, когда власти Беларуси сообщили о задержании 33 участников ЧВК "Вагнер". Считалось, что они прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. Офис генпрокурора Украины 12 августа запросил выдачу 28 задержанных, девятеро из которых участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР". Однако белорусские власти передали их России.
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине и задержать их. А провалилась спецоперация из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак 19 августа сказал, что "версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания". И предположил, что "некоторые внутренние силы" в Украине используют эту кампанию в собственных целях.
Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. В июне 2021 в интервью телеканалу "1+1" президент сказал: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда".
Через три месяца глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая на брифинге сообщила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки действительно началось в июле 2020 года. Это было исключительно украинское "специальное мероприятие", в котором не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы.
17 ноября международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников". В нем приведены слова экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы о том, что президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.
В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".
26 ноября в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что скептически относился к Бурбе, который хотел втянуть Украину "в огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
"Когда начали СМИ защищать таких людей [как Бурба] – вот у нас и откровенный разговор об этом. Я уже не говорю, как русские отреагировали на это, какую информацию я получил, как они радовались, как они нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно", – сказал Зеленский.
Операція із затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» була підготовлена непрофесійно й могла спровокувати численні людські жертви. Про це сказав Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».— Офіс Президента (@APUkraine) November 26, 2021
Детальніше: https://t.co/Dd1Mq5VEjy pic.twitter.com/Ks8mSXRvCs
На это заявление сразу же отреагировали в Bellingcat.
"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", – написал в Twitter основатель платформы Элиот Хиггинс.
Юбилей Ермака в резиденции "Синегора" в День достоинства и свободы
21 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак отметил 50-летие. Это событие могло пройти незамеченным, если бы юбиляра и его гостей в резиденцию "Синегора" не доставляли вертолетами ГСЧС.
24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, где говорилось, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник, 22 ноября, вечером. При этом 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" слетали в Киев почтить память погибших активистов Майдана и вернулись в Ивано-Франковск.
Журналисты сообщили, что приглашенных на день рождения Ермака доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также использовался вертолет Ми-8 Вооруженных сил, или Нацгвардии.
Продолжение расследования вышло 9 декабря и было посвящено непосредственно самому юбилею. Журналисты показали прилет 21 ноября на частном самолете в Ивано-Франковск бизнесмена Карла Контруса, который владеет бизнесом в Австрии, Украине и России, является совладельцем украинского завода "Трансмаш", российского завода по ремонту железнодорожного транспорта. Контрус улетел в Австрию через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли Зеленский и Ермак, утверждали журналисты.
Также, по их информации, с 21-го по 22 ноября в Ивано-Франковске находился со своей семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.
В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями". А сам Ермак сообщил, что "юбилей в этом году никак особо не отмечал. Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента". Он подчеркнул, что не было четырехдневного празднования и вертолеты ГСЧС для перевозки посторонних людей с "развлекательной целью" никто не использовал.
26 ноября во время пресс-марафона Зеленский подтвердил, что был с Ермаком в государственной резиденции "Синегора" 21 ноября. По его словам, они находились там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии. Больше никаких комментариев не последовало.
"Блогерская голодная туса" в День памяти жертв голодоморов
Еще один громкий день рождения пришелся на 27 ноября, День памяти жертв голодоморов. Во Львове устроил вечеринку по случаю своего дня рождения украинский Instagram-блогер Александр Залиско, у которого 1,1 млн подписчиков. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Потом фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net.
29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также извинения принесла присутствовавшая на празднике блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".
Изначально резонанс в соцсетях и СМИ не остановил Залиско. Он заявил, что не позволит "испортить ему настроение". Но потом он изменил свое мнение и 30 ноября разместил ролик с извинениями. Блогер подчеркнул, что вечеринка обошлась ему очень дорого.
"За двое суток меня лишили практически всех источников доходов. Самые большие национальные бренды разорвали договоры со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Я хочу искренне извиниться перед людьми, чьи чувства и патриотические ценности я неумышленно оскорбил. Это была необдуманная ошибка, не более", – заявил блогер.
Диссертация Кивы без права на научную степень
22 марта стало известно, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук. По данным Минобразования, депутат написал диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Подготовку Кивы к защите активно обсуждали в соцсетях. А он сам утверждал, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп".
26 апреля Кива защитил свой труд в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. Однако после защиты не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии. Обсуждение разгорелось с новой силой. Диссертацию внимательно прочли журналисты Bihus.info, обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы. Эти факты решил расследовать Офис генпрокурора.
В сентябре Минобразования Украины отправило работу нардепа на углубленное изучение и 23 ноября сообщило, что Киве не будут присуждать степень кандидата наук. В ответ Кива пригрозил вернуть все, что у него забрали.
"Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали, я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь как православный буду молиться, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал", – сказал нардеп.
Громкое возвращение судьи Чауса
В апреле в Украину вернулся подозреваемый во взяточничестве судья Николай Чаус. Не сам. Как заявили в МВД Молдовы, его похитила группа лиц в центре Кишинева 3 апреля и вывезла с территории страны через границу с Украиной.
НАБУ и Нацполиция Украины сразу же заявили, что ничего не знают о похищении. В СБУ же сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
После инцидента президент Молдовы Майя Санду безуспешно пыталась поговорить с Зеленским, МИД Молдовы направил ноту посольству Украины. Но официальных заявлений от украинской власти так и не последовало.
Имя судьи Чауса звучит с 2016 года, когда его поймали на взятке в $150 тыс. за "нужное решение". Полученные деньги судья хранил в стеклянных банках, которые закапывал в своем огороде. Хоть его и поймали с поличным во время закапывания взятки, сразу задержать судью не удалось. Пока Верховная Рада лишала Чауса иммунитета, тот сбежал. Как утверждала команда "Слідство.Інфо", не без помощи из администрации тогдашнего президента Петра Порошенко.
После побега судью объявили в международный розыск. В марте 2017 года Чауса задержали в Кишиневе. Он признал, что незаконно пересек границу Молдовы и запросил там политическое убежище. Его прошение президент отклонил, но адвокаты Чауса оспорили это решение. Рассмотрение в суде длилось более двух лет и завершилось в середине марта 2021 года тем, что Чаусу окончательно отказали в предоставлении политического убежища в Молдове.
Дело о похищении получило продолжение 30 июля, когда стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Он в одном нижнем белье явился в местный сельсовет, а позднее рассказал, что просидел в подвале в маске четыре месяца.
За Чаусом оперативно выехали полиция, детективы НАБУ и СБУ. Последние оказались более успешными в "состязании" силовиков. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев, а также о том, что против СБУ открыто два производства. Детективы антикоррупционного бюро смогли получить доступ к судье только вечером 3 августа. Задержали Чауса в больнице "Феофания", а на следующий день Высший антикоррупционный суд отправил его под круглосуточный домашний арест.
15 ноября дело о получении Чаусом взятки в размере $150 тыс. передали в суд. Но уже 7 декабря в заседании Высшего антикоррупционного суда Украины сделали перерыв на неделю, поскольку, по данным адвоката, Чаус потерял слух и попал в больницу.
Пока тянется этот судебный процесс и суд выясняет, насколько состояние обвиняемого позволяет ему участвовать в слушаниях, сам Чаус обратился в Окружной административный суд Киева. Он просит отменить приказ Днепровского райсуда об отчислении его из штата. Суд решает, открывать ли производство по этим искам.
Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке"
В начале октября в "Укрэксимбанке" произошло нападение на журналистов программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода"). Как рассказали журналисты, они записывали интервью с на то время председателем правления банка Евгением Мецгером. Ему не понравился заданный вопрос, который касался темы одного из расследований "Схем". В нем шла речь о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.
Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора программы Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли всю технику журналистов, а их самих все это время держали в кабинете главы банка. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее и восстановленную видеозапись инцидента. На видео видно, как у оператора силой забирали кассеты. Полиция сразу же начала расследование по факту нападения на журналистов.
В "Укрэксимбанке" сначала ничего противозаконного в действиях сотрудников не заметили, журналисты задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, и пресс-служба "была вынуждена остановить проведение интервью". Но позднее Мецгера и сотрудников, причастных к нападению на журналистов, все же уволили.
Дело оперативно расследовали и передали в суд. 30 ноября в Голосеевском районном суде города Киева прошло подготовительное заседание. Прокурор зачитала обвинительный акт подозреваемым – это экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, экс-директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, бывший директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов. Но все они единогласно заявили, что не признают своей вины.
Скандал с Red Bull Ukraine
10 августа в пешеходной зоне на Софийской площади в Киеве автомобили Red Bull Ukraine устроили дрифт на большой скорости. В одной из машин была украинская певица alyona alyona. Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов рассказал, что компания запрашивала разрешение на съемки, но получила отказ. Компания проигнорировала мнение властей. В результате было повреждено мощение из желтого клинкерного кирпича на площади, что вызвало возмущение киевлян.
alyona alyona рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
"Red Bull, скажу прямо: вы просто последние мудаки", – эмоционально заявил Усов и предупредил, что город обратится в правоохранительные органы.
В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в первоначальное состояние. Уже 11 августа alyona alyona с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Также плиты отмывала клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры.
По данным руководителя полиции Киева Ивана Выгивского, было повреждено 3 тыс. м² покрытия, предварительно убытки оценивались почти в 50 тыс. грн. Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", и в тот же день прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.
Но в октябре по решению суда машины вернули владельцам. До сих пор в данном деле точка не поставлена, никто не привлечен к ответственности.
Оправдание Лещенко за выступление его жены в московском клубе
В мае попала в скандал жена бывшего нардепа и экс-члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (DJ Nastia). Она выступила в ночном клубе Mutabor в Москве. На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечалось, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).
Депутата и его супругу раскритиковали политики и общественные деятели. Одесский активист Сергей Стерненко рассказал, что Лещенко забанил его Facebook за вопрос о Топольской: "Жаль, мог бы и объяснить, почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны".
Топольская передала "привет всем ботофермам и хейтерам" 10 мая. А на следующий день выступил сам Лещенко. Он заявил, что поддерживает свою супругу и будет защищать ее "от любых нападок" за то, что она "бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать".
Подлил масла в огонь и российский прокремлевский пропагандист Владимир Соловьев, который заявил, что раз Топольская въехала в Россию, значит, "у нее российский паспорт! То есть она въехала в Россию по российскому паспорту".
Экс-нардеп Мустафа Найем назвал "абсолютным идиотизмом" попытку Лещенко оправдывать поездку Топольской в Москву и "чем быстрее Сергей признает, что это ошибка, тем легче ему будет жить в государстве, которое похоронило много очень крутых людей из-за нападения России на Украину".
Позже Топольская приняла приглашение того же московского клуба участвовать в ивенте 18 декабря.