Кива пригрозил молиться за тех, кто лишил его научной степени

Кива пообещал "вспомнить каждого", кто участвовал в лишении его ученой степени Фото: Илья Кива / Facebook

"Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали – я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал", – отметил нардеп.

Кива также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предложив главе государства лишить его адвокатского свидетельства.