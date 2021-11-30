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Минобразования отказало Киве в присуждении научной степени

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Решение по Киве было принято единогласно
Решение по Киве было принято единогласно
Фото: zagittya.com.ua

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины отказала народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук по госуправлению. Об этом сообщила в Facebook глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

По ее словам, решение было принято единогласно.

"Руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты [Кивы] лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет", – добавила Гришина.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/4570854803010337

Контекст:

26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.

В сентябре Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение.

Теги: образование, наука, народные депутаты, Илья Кива, Минобразования, подделка, ОПЗЖ
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