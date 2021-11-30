Минобразования отказало Киве в присуждении научной степени

По ее словам, решение было принято единогласно.

"Руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты [Кивы] лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет", – добавила Гришина.

Контекст:

26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.

В сентябре Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение.