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"Можете перепроверить, а можете поверить на слово честному офицеру". Кива сдал наградное оружие

Кива сдал два наградных пистолета Glock-19 и АПС
Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС
Фото: Илья Кива / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 18 ноября сдал наградное оружие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия были аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября.

"Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС – и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля над оборотом оружия Главного управления Нацполиции в Киеве", – говорится в сообщении.

Сам Кива во время сдачи оружия провел прямую трансляцию на своей странице в Facebook.

"Оружие я сдал, вы это видите. Вы можете его перепроверить, а можете поверить на слово честному офицеру. Магазины разбиты и, к сожалению, утеряны. Я сдаю боевые устройства в полном порядке – все на месте. Хотите разберите, посмотрите. В любом случае я никуда не делся, будут вопросы – придете", – сказал Кива сотрудникам правоохранительных органов, которые изымали у него оружие.

Позже нардеп удалил запись прямого эфира со своей страницы.

Контекст:

15 октября, в годовщину убийства лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства Бандеры.

6 ноября Кива опубликовал видео с "расстрелом" из автомата портретов Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

16 ноября Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок", пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".

В ГБР подтвердили, что проводили следственные действия в доме Кивы в рамках расследования дела по факту публикации депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса – незаконное обращение с оружием).

16 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву права на наградное оружие.

Теги: оружие, правоохранители, Илья Кива, Нацполиция, награда
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