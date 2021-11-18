"Можете перепроверить, а можете поверить на слово честному офицеру". Кива сдал наградное оружие

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия были аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября.

"Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС – и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля над оборотом оружия Главного управления Нацполиции в Киеве", – говорится в сообщении.

Сам Кива во время сдачи оружия провел прямую трансляцию на своей странице в Facebook.

"Оружие я сдал, вы это видите. Вы можете его перепроверить, а можете поверить на слово честному офицеру. Магазины разбиты и, к сожалению, утеряны. Я сдаю боевые устройства в полном порядке – все на месте. Хотите разберите, посмотрите. В любом случае я никуда не делся, будут вопросы – придете", – сказал Кива сотрудникам правоохранительных органов, которые изымали у него оружие.

Позже нардеп удалил запись прямого эфира со своей страницы.