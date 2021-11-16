Монастырский лишил Киву права на наградное оружие

"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением!" – заявил Монастырский.
В видеообращении министр заявил, что основанием для подписания указа стали "недостойное поведение и действия" Кивы, "дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства".
"Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе", – сказал он.
Монастырский отметил, что до конца года в Украине начнет работать электронный реестр оружия.
"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением существенно усилен", – сказал он.
15 октября, в годовщину убийства лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства Бандеры.
6 ноября Кива опубликовал видео с "расстрелом" из автомата портретов Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
Сегодня утром, 16 ноября, Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок", пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".
В ГБР подтвердили, что проводили следственные действия в доме Кивы в рамках расследования дела по факту публикации депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса – незаконное обращение с оружием).