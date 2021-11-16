Монастырский лишил Киву права на наградное оружие

Монастырский рассказал, что Кива получил право на наградное оружие в 2015 году Фото: zagittya.com.ua

"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением!" – заявил Монастырский.

В видеообращении министр заявил, что основанием для подписания указа стали "недостойное поведение и действия" Кивы, "дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства".

"Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе", – сказал он.

Монастырский отметил, что до конца года в Украине начнет работать электронный реестр оружия.

"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением существенно усилен", – сказал он.