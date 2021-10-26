В отношении Кивы открыли производство из-за его видео со стрельбой из автомата

15 октября, в день убийства Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором стреляет из автомата в честь этой даты Фото: Илья Кива / Facebook

На вопрос журналистов, есть ли производство по факту стрельбы, генпрокурор сказала: "Есть". Вместе с тем Венедиктова считает преждевременным квалифицировать действия Кивы.

"Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему", – заявила она.