ГБР подтвердило обыски у Кивы из-за видео с автоматом

"Проводятся следственные действия в рамках расследования дела по факту размещения депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса – незаконное обращение с оружием)", – сказали в ГБР.

Сегодня утром Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок" пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".

Контекст:

26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры.

Говоря о правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: "Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему".

Также партия УДАР сообщала об открытии уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) по факту публикации Кивой поздравления президента РФ Владимира Путина.