Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. Видео

6 ноября в Украине отмечают День освобождения Киева.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – заявил политик и начал стрелять по мишеням – портрету нацистского фюрера Адольфа Гитлера, а также портретам лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

После этого Кива пошел к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, стал на колено и возложил цветы.