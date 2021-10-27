Апелляция ВАКС оставила в силе решение о конфискации дохода Кивы от жомовой ямы

Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram.
ВАКС в августе решил взыскать с Кивы 1,25 млн грн дохода, полученного якобы от сдачи в аренду жомовой ямы. Адвокаты нардепа подали апелляцию. Как пишет ЦПК, на заседании суда сегодня они говорили, что "яма – это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов), поэтому цена аренды была такая высокая".
По сообщению активистов, такое заявление со стороны защитников нардепа было неожиданным.
"Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу. Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов. Все их старания оказались тщетными", – отметили в ЦПК.
Апелляция ВАКС оставила в силе решение первой инстанции. Это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью механизма гражданской конфискации, подчеркнули в ЦПК.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.
В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).
В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел". Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма "Сиквел" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.
Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании "Сиквел".
Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы "Сиквел" был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.