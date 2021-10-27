ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Апелляция ВАКС оставила в силе решение о конфискации дохода Кивы от жомовой ямы

По информации журналистов, жомовая яма Кивы поросла сорняками, а сдавал он ее фиктивной фирме
По информации журналистов, жомовая яма Кивы поросла сорняками, а сдавал он ее фиктивной фирме
Фото: Илья Кива / Facebook

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на заседании 27 октября отклонили апелляцию на решение первой инстанции ВАКС о конфискации у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы 1,25 млн грн как необоснованного дохода.

Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram. 

ВАКС в августе решил взыскать с Кивы 1,25 млн грн дохода, полученного якобы от сдачи в аренду жомовой ямы. Адвокаты нардепа подали апелляцию. Как пишет ЦПК, на заседании суда сегодня они говорили, что "яма – это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов), поэтому цена аренды была такая высокая". 

По сообщению активистов, такое заявление со стороны защитников нардепа было неожиданным. 

"Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу. Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов. Все их старания оказались тщетными", – отметили в ЦПК. 

Апелляция ВАКС оставила в силе решение первой инстанции. Это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью механизма гражданской конфискации, подчеркнули в ЦПК.  

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел". Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма "Сиквел" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании "Сиквел".

Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы "Сиквел" был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: доходы, Илья Кива, нефтебаза, апелляция, антикоррупционная прокуратура, адвокат, имущество, конфискация, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом
"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом
Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию
Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию
  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов
  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов
"Ой-ой-ой!", "Красавец". Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостной" Цимбалюк показал тело в мокрых плавках
"Ой-ой-ой!", "Красавец". Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостной" Цимбалюк показал тело в мокрых плавках
Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео
Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео
"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев
"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Счастлив, что вы есть у меня". 61-летний Ван Дамм показал своих родителей
"Счастлив, что вы есть у меня". 61-летний Ван Дамм показал своих родителей
65-летняя Долина надела "голое" прозрачное платье
65-летняя Долина надела "голое" прозрачное платье
  Уругвайская актриса Орейро прокомментировала предоставление ей Путиным российского гражданства
  Уругвайская актриса Орейро прокомментировала предоставление ей Путиным российского гражданства
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS