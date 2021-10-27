Апелляция ВАКС оставила в силе решение о конфискации дохода Кивы от жомовой ямы

По информации журналистов, жомовая яма Кивы поросла сорняками, а сдавал он ее фиктивной фирме Фото: Илья Кива / Facebook

Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram.

ВАКС в августе решил взыскать с Кивы 1,25 млн грн дохода, полученного якобы от сдачи в аренду жомовой ямы. Адвокаты нардепа подали апелляцию. Как пишет ЦПК, на заседании суда сегодня они говорили, что "яма – это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов), поэтому цена аренды была такая высокая".

По сообщению активистов, такое заявление со стороны защитников нардепа было неожиданным.

"Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу. Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов. Все их старания оказались тщетными", – отметили в ЦПК.

Апелляция ВАКС оставила в силе решение первой инстанции. Это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью механизма гражданской конфискации, подчеркнули в ЦПК.