Суд обязал Киву опровергнуть заявления о "миллиарде" и "американском гражданстве" Яценюка

Киву (на фото) обязали опровергнуть фейки о Яценюке в течение 10 дней после вступления в силу решения суда Фото: Илья Кива / Facebook

Об этом пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лаппо сообщила в Facebook.

"Депутат от ОПЗЖ Кива распространял ложь об Арсении Яценюке. Это признал Дарницкий районный суд города Киева. На одном из политических ток-шоу в ноябре прошлого года Кива озвучил фейки об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом первом миллиарде. Суд обязал Киву в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию", – написала она.

Яценюк сегодня отметил в Facebook, что "неадекват Кива получил адекватное судебное решение, которым признано, что он – лжец". Заявления нардепа о своем гражданстве и "украденных миллиардах" экс-премьер назвал чушью.

По словам Лаппо, это не первое такое судебное решение. Ранее суд обязывал опровергать распространенные о Яценюке фейки блогеров Михаила Шнайдера, Ирину Угрюмову, Олега Торгало.



