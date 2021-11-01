СМИ сообщили, что автомобиль Кивы остановили, а нардепу вручают подозрение. В полиции объяснили, что произошло

"С участием спецназа задержали Киву. Говорят вручают подозрение", – утверждало медиа.

Также канал опубликовал фотографии и видео происходящего на Столичном шоссе.

Госбюро расследований в комментарии "Бабелю" опровергло информацию о вручении Киве подозрения. Но пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила изданию, что автомобиль нардепа остановили за нарушение правил дорожного движения.

По информации источников УНИАН в ОПЗЖ, Кива за рулем не был. Гирдвилис говорит, что во время проверки документов водителя полиция нашла документы с признаками подделки. На Киву составили админпротокол о нарушении ПДД, а следтсвенно-оперативная группа, которую вызвали патрульные, продолжила проверку документов водителя. По ее итогам происшествию будет дана правовая оценка.

Кива в Facebook тоже опубликовал видео со Столичного шоссе. Там зафиксировано, как Кива спрашивает правоохранителя, есть ли к нему вопросы как к нардепу, а тот отвечает, что нет. В видеообращении нардеп сказал, что следственная группа "удостоверилась в законности всех его документов".

Нардеп назвал происходящее "очередным провалом власти" в попытке спровоцировать его.

"Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещенные предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга", – написал Кива.