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ПРОИСШЕСТВИЯ

СМИ сообщили, что автомобиль Кивы остановили, а нардепу вручают подозрение. В полиции объяснили, что произошло

Автомобиль Кивы остановили из-за нарушения ПДД, сообщили в полиции
Автомобиль Кивы остановили из-за нарушения ПДД, сообщили в полиции
Фото: Илья Кива / Facebook

Паблик dtp.kiev.ua 1 ноября сообщил, что на Столичном шоссе в Киеве остановили автомобиль нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

"С участием спецназа задержали Киву. Говорят вручают подозрение", – утверждало медиа. 

Также канал опубликовал фотографии и видео происходящего на Столичном шоссе. 

Госбюро расследований в комментарии "Бабелю" опровергло информацию о вручении Киве подозрения. Но пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила изданию, что автомобиль нардепа остановили за нарушение правил дорожного движения. 

По информации источников УНИАН в ОПЗЖ, Кива за рулем не был. Гирдвилис говорит, что во время проверки документов водителя полиция нашла документы с признаками подделки. На Киву составили админпротокол о нарушении ПДД, а следтсвенно-оперативная группа, которую вызвали патрульные, продолжила проверку документов водителя. По ее итогам происшествию будет дана правовая оценка. 

Кива в Facebook тоже опубликовал видео со Столичного шоссе. Там зафиксировано, как Кива спрашивает правоохранителя, есть ли к нему вопросы как к нардепу, а тот отвечает, что нет. В видеообращении нардеп сказал, что следственная группа "удостоверилась в законности всех его документов". 

Нардеп назвал происходящее "очередным провалом власти" в попытке спровоцировать его. 

"Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещенные предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга", – написал Кива. 

https://www.facebook.com/kivailya/videos/404736734709375/

Контекст:

Кива прошел в Верховную Раду под 34-м номером в списке партии ОПЗЖ. 

Нардеп фигурирует уголовном производстве по статье о госизмене – партия "УДАР Виталия Кличко" в октябре обратилась в Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство из-за видеообращения Кивы, в котором он поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем рождения. 

7 октября Кива в своем Telegram опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить "лидера своей нации и дружественного нам народа" Путина. "С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", – обратился к Путину нардеп.

Перед этим, 20 сентября, Кива поздравил прокремлевскую партию "Единая Россия" с победой на выборах в Госдуму РФ, хотя Верховная Рада и МИД Украины призывали не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Также в отношении Кивы открыли уголовное производство из-за его видео со стрельбой. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, ПДД, госизмена, Илья Кива, автомобиль, ОПЗЖ, нарушение
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