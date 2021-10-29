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По заявлению партии "УДАР Виталия Кличко" в отношении Кивы открыто уголовное производство по статье о госизмене

 
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Досудебное расследование ведет ГБР, сообщили в партии УДАР
Досудебное расследование ведет ГБР, сообщили в партии УДАР
Фото: udar.party

В отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который опубликовал видеообращение с поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения, открыто уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена". Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии "УДАР Виталия Кличко", письмо об этом поступило из Офиса генерального прокурора к главе исполкома партии Артуру Палатному, сообщил сайт политсилы 29 октября.

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", – цитирует УДАР полученное письмо.

Контекст:

Кива совершил госизмену, когда поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем рождения, считают в партии "УДАР Виталия Кличко". Политсила обратилась в Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство.

"Видео, опубликованное на официальном Telegram-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", – говорится в обращении, подписанном главой исполкома парии.

8 октября Палатный заявлял, что парламент из-за этого видеообращения должен лишить Киву мандата, а СБУ – открыть уголовное производство о госизмене. 

7 октября Кива в своем Telegram опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить "лидера своей нации и дружественного нам народа" Путина. "С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин "пишет новую историю славянского мира и славянского единства". "Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!" – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

Перед этим, 20 сентября, Кива поздравил прокремлевскую партию "Единая Россия" с победой на выборах в Госдуму РФ, хотя Верховная Рада и МИД Украины призывали не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Теги: УДАР, Артур Палатный, госизмена, Илья Кива, уголовное производство, Офис генпрокурора
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