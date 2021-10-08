Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы – Палатный

Артур Палатный: Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма Фото: пресс-служба УДАР

Политик сравнил поздравление Путина с поздравлением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.

"На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющий государство Украина, и увлекательно, с собачьей верностью в глазах поздравляет Путина – своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", – написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии "УДАР Виталия Кличко" к депутатам Верховной Рады и СБУ.

"В Службу безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК "Государственная измена – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства", – говорится в обращении.

В партии УДАР считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении Кивой присяги народного депутата и инициировать процесс лишения его мандата. В обращении партийцы призвали СНБО и президента принять меры в отношении Кивы – наложить на него санкции и лишить гражданства.