"УДАР Виталия Кличко" написал заявление в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора из-за видеообращения Кивы к Путину

Политсила обратилась в Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) относительно действий Кивы и внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие сведения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии 11 октября.
"За семь лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42,5–44,5 тыс. человек. Более 1,5 млн украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин – главнокомандующий войсками Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Telegram-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", – говорится в обращении, подписанном руководителем исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артуром Палатным.
Палатный 8 октября заявлял, что парламент из-за этого видеообращения должен лишить Киву мандата, а СБУ – открыть уголовное производство о госизмене.
Кива поздравил президента страны-оккупанта России Путина с днем рождения. 7 октября в своем Telegram он опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить "лидера своей нации и дружественного нам народа" Путина. "С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", – обратился к Путину нардеп.
По мнению Кивы, Путин "пишет новую историю славянского мира и славянского единства". "Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!" – резюмировал депутат от ОПЗЖ.
Перед этим, 20 сентября Кива поздравил прокремлевскую партию "Единая Россия" с победой на выборах в Госдуму РФ, хотя Верховная Рада и МИД Украины призывали не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.