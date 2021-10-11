"УДАР Виталия Кличко" написал заявление в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора из-за видеообращения Кивы к Путину

Партия Кличко обратилась в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовное производство в связи с действиями Кивы Фото: УДАР Віталія Кличка / Facebook

Политсила обратилась в Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) относительно действий Кивы и внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие сведения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии 11 октября.

"За семь лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42,5–44,5 тыс. человек. Более 1,5 млн украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин – главнокомандующий войсками Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Telegram-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", – говорится в обращении, подписанном руководителем исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артуром Палатным.

Палатный 8 октября заявлял, что парламент из-за этого видеообращения должен лишить Киву мандата, а СБУ – открыть уголовное производство о госизмене.