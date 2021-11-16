"За поздравление Путина, за красную звезду". Нардеп Кива заявил, что к нему пришли с обысками

Кива заявил, что его преследуют за его политическую позицию Фото: Илья Кива / Facebook

По его информации, обыск начался в 6.00 утра.

Сам Кива уточнил в Telegram, что обыски проходят "в доме, где проживает мой ребенок". На опубликованной фотографии видно, что речь идет о частном доме.

В видеообращении он заявил также, что его преследуют "за поздравление [президента РФ Владимира] Путина, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника".

По его словам, обыски проводят Офис генпрокурора и ГБР по решению суда, "по надуманным статьям за политическую позицию" против него как "оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией".

В последней декларации Кивы была указана только записанная на его старшую дочь квартира площадью 49,1 м². У Кивы трое детей: 27-летняя Екатерина, 9-летний Георгий и двухлетняя Мария.