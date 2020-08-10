"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива отдыхает в Хорватии вместе с младшей дочерью Марией.

Кива: Меня часто спрашивают, свободно ли мое сердце, я улыбаюсь и думаю, а как это возможно, когда у тебя трое детей! Фото: Илья Кива / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива опубликовал 7 августа на странице в Facebook фото со своей младшей дочерью Марией, сделанное на пляже.

"Пятничное! И пусть весь мир подождет!" – написал он.

Двумя днями позже нардеп разместил фото и видео с дочерью.

"Воскресное. В первую очередь я папа для своих детей, ради которых я и живу. Меня часто спрашивают, свободно ли мое сердце, я улыбаюсь и думаю, а как это возможно, когда у тебя трое детей! Моя жизнь принадлежит им. И я их люблю всех одинаково и бесконечно, я их отец, и поэтому я самый счастливый человек!!! Этот отпуск я посвятил самой своей маленькой – Маше. Мы команда", – написал он.

На фото Кива позирует с дочерью на руках, а на видео запечатлено, как качает ее, стоя в плавках на пирсе. Местом пребывания он отметил Хорватию.

Кива не женат. У него есть трое детей: младшая Мария родилась в декабре 2019 года, сыну Георгию восемь лет, старшей дочери Екатерине – 26.

Кто является матерями его детей, Кива не рассказывал. В 2018 году нардеп в интервью ТСН дал совместное интервью со своей пассией, бизнесвумен Екатериной Мазур. Они признались, что познакомились в спортзале.