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10 августа, 2020
 
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"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива отдыхает в Хорватии вместе с младшей дочерью Марией.

Кива: Меня часто спрашивают, свободно ли мое сердце, я улыбаюсь и думаю, а как это возможно, когда у тебя трое детей!
Кива: Меня часто спрашивают, свободно ли мое сердце, я улыбаюсь и думаю, а как это возможно, когда у тебя трое детей! 
Фото: Илья Кива / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива опубликовал 7 августа на странице в Facebook фото со своей младшей дочерью Марией, сделанное на пляже. 

"Пятничное! И пусть весь мир подождет!" – написал он.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/1690597494431727

Двумя днями позже нардеп разместил фото и видео с дочерью.

"Воскресное. В первую очередь я папа для своих детей, ради которых я и живу. Меня часто спрашивают, свободно ли мое сердце, я улыбаюсь и думаю, а как это возможно, когда у тебя трое детей! Моя жизнь принадлежит им. И я их люблю всех одинаково и бесконечно, я их отец, и поэтому я самый счастливый человек!!! Этот отпуск я посвятил самой своей маленькой – Маше. Мы команда", – написал он.

На фото Кива позирует с дочерью на руках, а на видео запечатлено, как качает ее, стоя в плавках на пирсе. Местом пребывания он отметил Хорватию.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/1692113624280114

Кива не женат. У него есть трое детей: младшая Мария родилась в декабре 2019 года, сыну Георгию восемь лет, старшей дочери Екатерине – 26.

Кто является матерями его детей, Кива не рассказывал. В 2018 году нардеп в интервью ТСН дал совместное интервью со своей пассией, бизнесвумен Екатериной Мазур. Они признались, что познакомились в спортзале.

Теги: Хорватия, дети, Илья Кива, отдых, отец
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