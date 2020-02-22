10-летняя харьковская школьница отдала свои волосы для ребенка с алопецией

Из волос харьковской школьницы Эмилии итальянские специалисты будут несколько месяцев создавать систему замещения волос для другой девочки, сообщила бабушка Эмилии Кира Джафарова.

10-летняя харьковская школьница Эмилия отдала свои волосы для девочки, страдающей алопецией. Об этом в Facebook 20 февраля сообщила ее бабушка Кира Джафарова.

"Чтобы оценить значимость ее поступка, необходимо знать, что 147 миллионов людей на Земле страдают гнездной алопецией (полной потерей волос). Среди них есть дети, и они испытывают невероятные психологические страдания. Однажды Эмилия в шутку сказала: "Я могла бы поделиться своими волосами с девочкой, у которой их нет", – написала Джафарова.

В Харьков прилетели специалисты итальянской компании, чтобы правильно срезать волосы девочки и изготовить из них систему замещения волос.

"В течение нескольких месяцев они будут создавать систему конкретному ребенку, а затем вновь приедут для эстетического протезирования девочке, которая об этом мечтает", – добавила она.



