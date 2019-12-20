Шоптенко подстригла волосы

Украинский хореограф Алена Шоптенко призналась, что первый раз с 16 лет укоротила волосы.

Шоптенко: Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами! Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала в Instagram снимки своей новой прически.

"Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами!" – написала она.

По словам Шоптенко, когда она была подростком, ей не разрешала стричься мама и это приводило к конфликтам.

"Дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы. В 16 лет я все-таки подрезала кончики и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, еще 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного постарше, я поняла, что все-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет. Но после беременности и структура волос, и их состояние изменились, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу", – написала хореограф.

Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года. Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1".