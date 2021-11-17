Кива заявил, что он больше не кандидат наук

"Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны", – заявил политик.

По его утверждениям, это "очередной формальный повод власти его дискредитировать".

"Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – заявил он.

Кива намерен обжаловать решение Минобразования, а также решение министра внутренних дел Дениса Монастырского лишить его права на наградное оружие, о котором глава МВД объявил 16 ноября.