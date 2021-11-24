Кива живет в трехэтажном доме, который не упоминается в его декларации – Bihus.info

В расследовании говорится, что именно в этом доме Государственное бюро расследований проводило 16 ноября обыски в связи с размещением нардепом видео с автоматом, и именно эту недвижимость называют жильем Кивы и сам Кива, и его коллега по парламентской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По данным Bihus.info, Кива живет в трехэтажном доме на восемь комнат общей площадью 420 м².

"В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц", – пишут журналисты.

Они подчеркнули, что на просьбу Bihus.Info объяснить, кому принадлежит здание в Козине, Кива "в грубой форме отказался от комментариев".

В декларации Кивы за 2020 год из недвижимости указаны только земельный участок (1480 м²) в Сосновке Полтавской области и зарегистрированная на дочь политика Екатерину квартира площадью 49,1 м² в Киеве.