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"Свой героизм они не раз подтвердили". Монастырский передал наградные пистолеты Кивы подполковникам Нацгвардии

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Монастырский (справа) вручил наградное оружие офицерам Нацгвардии
Монастырский (справа) вручил наградное оружие офицерам Нацгвардии
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский передал изъятое у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы наградное оружие двум офицерам Национальной гвардии – полковникам Назарию Ясинскому и Сергею Сидорину. Об этом министр сообщил в Facebook.

По его словам, боевой опыт у обоих – с 2014 года.

"Оба комбата достойны быть отмеченными наградным огнестрельным оружием, что я делаю с большой честью. Это оружие передаю в руки наиболее достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев превыше всего!" – подчеркнул Монастырский.

Он рассказал, что в декабре 2018 года разведывательное подразделение под командованием Ясинского обнаружило шестерых диверсантов, которые двигались к позициям ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, после чего боевики отступили.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019-го организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Во время операции в районе Светлодарской дуги Сидорин обустроил девять огневых позиций, которые позволили выровнять линию украинских военных.

"Свой профессионализм и героизм они не раз подтвердили. И успешными боевыми задачами на передовой в составе АТО и операции Объединенных сил, и полученными боевыми ранениями, и отличной боевой подготовкой своих подразделений", – отметил министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4479308732117228

Контекст:

15 октября, в годовщину убийства лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства Бандеры.

6 ноября Кива опубликовал видео с "расстрелом" из автомата портретов Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

16 ноября Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок", пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".

В ГБР подтвердили, что проводили следственные действия в доме Кивы в рамках расследования дела по факту публикации депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

16 ноября Монастырский сообщил, что лишил Киву права на наградное оружие. Депутат сдал два своих наградных пистолета – Glock 19 и АПС – 18 ноября.

Теги: Украина, оружие, Национальная гвардия, Илья Кива, ВСУ, награды, Денис Монастырский
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