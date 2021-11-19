"Свой героизм они не раз подтвердили". Монастырский передал наградные пистолеты Кивы подполковникам Нацгвардии

По его словам, боевой опыт у обоих – с 2014 года.

"Оба комбата достойны быть отмеченными наградным огнестрельным оружием, что я делаю с большой честью. Это оружие передаю в руки наиболее достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев превыше всего!" – подчеркнул Монастырский.

Он рассказал, что в декабре 2018 года разведывательное подразделение под командованием Ясинского обнаружило шестерых диверсантов, которые двигались к позициям ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, после чего боевики отступили.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019-го организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Во время операции в районе Светлодарской дуги Сидорин обустроил девять огневых позиций, которые позволили выровнять линию украинских военных.

"Свой профессионализм и героизм они не раз подтвердили. И успешными боевыми задачами на передовой в составе АТО и операции Объединенных сил, и полученными боевыми ранениями, и отличной боевой подготовкой своих подразделений", – отметил министр.