Отобранное у нардепа Кивы наградное оружие отдадут двум нацгвардейцам, участвовавшим в ООС

Оружие получит Сергей Сидорин, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014 году принимал участие в ООС и обезвредил танк боевиков. Он получил осколочное ранение и вывел подразделение из-под обстрела.

Второй пистолет достанется Назарию Ясинскому, командиру первого батальона оперативного назначения. С 2014 года он принимает участие в ООС, участвовал в обнаружении диверсионных групп.

"И именно это оружие будет вручено сегодня этим героям, которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени украинского государства высоким отличием", – уточнил Монастырский.