Отобранное у нардепа Кивы наградное оружие отдадут двум нацгвардейцам, участвовавшим в ООС

Оружие получит Сергей Сидорин, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014 году принимал участие в ООС и обезвредил танк боевиков. Он получил осколочное ранение и вывел подразделение из-под обстрела.
Второй пистолет достанется Назарию Ясинскому, командиру первого батальона оперативного назначения. С 2014 года он принимает участие в ООС, участвовал в обнаружении диверсионных групп.
"И именно это оружие будет вручено сегодня этим героям, которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени украинского государства высоким отличием", – уточнил Монастырский.
15 октября, в годовщину убийства лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства Бандеры.
6 ноября Кива опубликовал видео с "расстрелом" из автомата портретов Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
16 ноября Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок", пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".
В ГБР подтвердили, что проводили следственные действия в доме Кивы в рамках расследования дела по факту публикации депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).
16 ноября Монастырский сообщил, что лишил Киву права на наградное оружие. Депутат сдал два своих наградных пистолета – Glock 19 и АПС – 18 ноября.