В Минобразования Украины заявили, что не лишали Киву степени кандидата наук – ему ее не присуждали

Кива 16 ноября заявил, что его лишили звания кандидата наук Фото: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ / Facebook

"По состоянию на 23 ноября 2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в ответе ведомства.

Кива в комментарии "Стране" 16 ноября заявил, что его лишили звания кандидата наук.

"Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны", – заявил политик.

Кива сказал, что намерен обжаловать решение Минобразования.