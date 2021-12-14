Экс-судью Чауса госпитализировали, судебное разбирательство приостановлено

О диагнозе Чауса суд не сообщает, ссылаясь на медицинскую тайну Фото: vru.gov.ua (архив)

"Чаус не пришел на сегодняшнее заседание ВАКС, суду предоставили справку, что его госпитализировали из-за якобы проблем со слухом. Поэтому суд планирует направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде", – говорится в сообщении.

О том, что Чаус госпитализирован, проинформировал судей его адвокат Александр Короленко, сообщает LB.ua.

Адвокат попросил отложить заседание и предоставил консультативное заключение государственного медицинского учреждения о госпитализации и медицинскую карточку стационарного больного. При этом диагноз в суде не объявили в связи с тем, что он является медицинской тайной.

"Во время общения с лечащим врачом стало известно, что продолжительность пребывания в стационаре – около двух недель. Будет хирургическое вмешательство, если несколько дней терапевтического лечения не помогут", – рассказал Короленко.

Следующее судебное заседание по делу Чауса запланировано на 21 декабря.