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ПОЛИТИКА

Экс-судью Чауса госпитализировали, судебное разбирательство приостановлено

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О диагнозе Чауса суд не сообщает, ссылаясь на медицинскую тайну
О диагнозе Чауса суд не сообщает, ссылаясь на медицинскую тайну
Фото: vru.gov.ua (архив)

Обвиняемого во взяточничестве экс-судью Николая Чауса госпитализировали, в связи с чем судебное разбирательство по его делу в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) временно приостановлено. Об этом 14 декабря сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

"Чаус не пришел на сегодняшнее заседание ВАКС, суду предоставили справку, что его госпитализировали из-за якобы проблем со слухом. Поэтому суд планирует направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде", – говорится в сообщении.

О том, что Чаус госпитализирован, проинформировал судей его адвокат Александр Короленко, сообщает LB.ua

Адвокат попросил отложить заседание и предоставил консультативное заключение государственного медицинского учреждения о госпитализации и медицинскую карточку стационарного больного. При этом диагноз в суде не объявили в связи с тем, что он является медицинской тайной.

"Во время общения с лечащим врачом стало известно, что продолжительность пребывания в стационаре – около двух недель. Будет хирургическое вмешательство, если несколько дней терапевтического лечения не помогут", – рассказал Короленко.

Следующее судебное заседание по делу Чауса запланировано на 21 декабря.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил в международный розыск

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

15 ноября в суд было передано дело о получении Чаусом взятки в размере $150 тыс. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года. 

В заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, который 7 декабря должен был рассматривать дело экс-судьи, сделали перерыв на неделю. Адвокат Чауса Юрий Денисенко подал ходатайство о перерыве, так как, по его словам, Чаус ничего не слышит.

Теги: суды, взятка, болезнь, Николай Чаус, ВАКС
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