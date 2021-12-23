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Нардеп от "Слуги народа" Галушко снова назвал "дебилами" полицейских, остановивших его автомобиль

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Галушко второй раз оскорбил остановивших его полицейских
Галушко второй раз оскорбил остановивших его полицейских
Фото: Народний депутат України - Галушко Микола Леонідович - Округ 97 / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко уверен, что полицейские остановили его автомобиль незаконно. В эфире канала "Украина 24" 22 декабря он второй раз назвал правоохранителей "дебилами".

"Там все ложь. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились у меня в машине, мои личные и рабочие документы… Если я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать" – дебилы, значит", заявил он.

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/934630173836372/

Контекст:

Галушко – член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

22 декабря "Украинская правда" опубликовала видео инцидента с Галушко, который произошел в декабре 2020 года. Тогда патрульные остановили авто, в котором находился водитель нардепа, за нарушение правил дорожного движения. На место приехал политик и, нецензурно выражаясь, заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его утверждению, не имели права его останавливать. Галушко также назвал полицейских "дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами".

В "Слуге народа" осудили действия Галушко, устроившего конфликт с патрульными. По словам спикера фракции Юлии Палийчук, поведение депутата "станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него".

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что инцидент, о котором рассказала "Украинская правда", – не единственный при участии Галушко.  

"Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание", – добавил экс-глава МВД.

Галушко заявил, что видео с инцидентом с патрульными появилось в СМИ из-за его голосования за отставку Авакова, сообщила Палийчук.

В итоге депутата лишили права управления транспортным средством на один год, а также оштрафовали на 10,2 тыс. грн.

Теги: автомобили, полиция, депутаты, конфликт, Слуга народа, нарушение, Николай Галушко, нардеп
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