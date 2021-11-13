Из "Укрэксимбанка" уволили директора по безопасности, который фигурирует в нападении на журналистов

Наблюдательный совет таким образом отреагировал на возвращение Тельбизова под аплодисменты сотрудников банка.

"В ходе заседания члены наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате непонимания требований и положений кодекса этики и корпоративных ценностей банка", – отметили в сообщении.

Правление "Укрэксимбанка" рассмотрело рекомендацию набсовета и приняло единогласное решение уволить Тельбизова и Осипова "на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе".

Внефракционный народный депутат Гео Лерос сегодня опубликовал видео, на котором Тельбизов входит в здание банка, сотрудники приветствуют его аплодисментами.

Тельбизов – один из подозреваемых в уголовном производстве по нападению на журналистов во время интервью с тогдашним главой правления Евгением Мецгером. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе.

В банке пояснили, что их не отстраняли от должностей, а только приостановили полномочия на время расследования, так как статус подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. В то же время директора департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, сообщили в банке.

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по статьям 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд.