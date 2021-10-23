Нападение на журналистов "Схем". Правоохранители сообщили о подозрении четвертому сотруднику "Укрэксимбанка"

Как подчеркнули в СМИ, мужчина подозревается в препятствовании журналистской деятельности (карается штрафом до 850 грн, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет) и нанесении побоев (штраф до 850 грн, или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы до одного года).
Отмечается, что досудебное расследование осуществляет Голосеевское управление полиции Киева.
Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним главой правления финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.
По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.
Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".
Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.
Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).
О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.
К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.
6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщили позднее в набсовете.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.
7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).
11 октября Голосеевский райсуда Киева избрал меры пресечения трем фигурантам по делу о нападении на журналистов "Схем": Мецгера и Пикалова отправил под ночной домашний арест, Тельбизову – меру в виде личного обязательства. В тот же день Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера без выплаты выходного пособия.
7 октября "Схемы" опубликовали расследование, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты.