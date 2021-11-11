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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудников "Укрэксимбанка", напавших на журналистов "Схем", восстановили в должностях

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Журналистам "Схем" удалось зафиксировать нападение сотрудников "Укрэксимбанка"
Журналистам "Схем" удалось зафиксировать нападение сотрудников "Укрэксимбанка"
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, напавших 4 октября по приказу председателя правления Евгения Мецгера на журналистов программы "Схемы", восстановили в должностях. Об этом "Схемам" сообщили два анонимных источника в "Укрэксимбанке", а "Радіо Свобода" официально подтвердили в пресс-службе финучреждения.

Приказ о восстановлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в отношении этих сотрудников, пишет "Радіо Свобода". Однако о его результатах в банке не сообщили.

Издание напоминает, что Тельбизов и Осипов являются фигурантами уголовного производства о нападении на журналистов. Расследование по делу уже завершено и направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также Тельбизова и Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты.

Теги: нападение, расследование, журналисты, Укрэксимбанк, конфликт, интервью, Радио Свобода, уголовное производство, Схемы
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