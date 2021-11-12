"Наш локомотив движется по намеченному курсу". "Укрэксимбанк" овациями встретил директора по безопасности, который фигурирует в нападении на журналистов. Видео

Тельбизов поблагодарил сотрудников "Укрэксимбанка" за то, что "верили и ждали" Скриншот: Geo Leros / Facebook

На видео Тельбизов входит в здание, где его уже ожидают на балконах сотрудники. Они приветствуют его овациями, он отвечает поклонами и воздушными поцелуями, а также передает послание от экс-главы правления банка Евгения Мецгера.

"Хочу передать вам слова нашего главы, который сегодня не здесь. Самая искренняя, большая благодарность вам всем за ту поддержку, которую вы оказали во весь этот сложный период. Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации", – заявил Тельбизов.

Он также от своего имени поблагодарил сотрудников и "команду, которая сделала из этой отстойной коробки топ банков Украины" за то, что "верили и ждали".

"Спасибо за то, что вы держите вектор, который задан этой команде... Наш локомотив, который движется по намеченному курсу в составе сотен вагонов, продолжает движение", – сказал Тельбизов.

Тельбизов – один из подозреваемых в уголовном производстве по нападению на журналистов во время интервью с тогдашним главой правления Евгением Мецгером. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования он и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов вернулись к работе.

В банке пояснили, что их не отстраняли от должностей, а только приостановили полномочия на время расследования, так как статус подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. В то же время директора департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, сообщили в банке.

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по статьям 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд.