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"Наш локомотив движется по намеченному курсу". "Укрэксимбанк" овациями встретил директора по безопасности, который фигурирует в нападении на журналистов. Видео

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Тельбизов поблагодарил сотрудников "Укрэксимбанка" за то, что "верили и ждали"
Тельбизов поблагодарил сотрудников "Укрэксимбанка" за то, что "верили и ждали"
Скриншот: Geo Leros / Facebook

Подозреваемый в производстве о нападении на журналистов директор департамента безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов вернулся к работе, сотрудники учреждения встретили его аплодисментами. Видео опубликовал в Facebook внефракционный народный депутат Гео Лерос.

На видео Тельбизов входит в здание, где его уже ожидают на балконах сотрудники. Они приветствуют его овациями, он отвечает поклонами и воздушными поцелуями, а также передает послание от экс-главы правления банка Евгения Мецгера.

"Хочу передать вам слова нашего главы, который сегодня не здесь. Самая искренняя, большая благодарность вам всем за ту поддержку, которую вы оказали во весь этот сложный период. Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации", – заявил Тельбизов. 

Он также от своего имени поблагодарил сотрудников и "команду, которая сделала из этой отстойной коробки топ банков Украины" за то, что "верили и ждали".

"Спасибо за то, что вы держите вектор, который задан этой команде...  Наш локомотив, который движется по намеченному курсу в составе сотен вагонов, продолжает движение", – сказал Тельбизов. 

https://www.facebook.com/leros.geo/videos/252781180247082/

Тельбизов – один из подозреваемых в уголовном производстве по нападению на журналистов во время интервью с тогдашним главой правления Евгением Мецгером. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования он и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов вернулись к работе

В банке пояснили, что их не отстраняли от должностей, а только приостановили полномочия на время расследования, так как статус подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. В то же время директора департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, сообщили в банке. 

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по статьям 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. 

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отмечала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она была удивлена позицией финучреждения.

После публикации видеозаписи инцидента наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего. Мецгер сообщил о сложении полномочий. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также Тельбизова и Пикалова, сообщали тогда в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

11 октября набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера.

Теги: банки, нападение, расследование, журналисты, Укрэксимбанк, Гео Лерос, Схемы, Евгений Мецгер, Игорь Тельбизов
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