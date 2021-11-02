Дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" направлено в суд – прокуратура

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия бывшего председателя правления и пресс-секретаря банка квалифицировали по ч. 1, 3 ст. 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Действия руководителя департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка квалифицировали не только по ст. 171, но и по ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Теперь суд должен начать рассмотрение дела по существу, отметили в прокуратуре.