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Дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" направлено в суд – прокуратура

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Суд должен начать рассмотрение дела по существу
Суд должен начать рассмотрение дела по существу
Фото: pixabay.com

В суд передан обвинительный акт относительно четырех фигурантов уголовного производства о нападении на съемочную группу программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") в государственном "Укрэксимбанке". Об этом 2 ноября проинформировала в Facebook Киевская городская прокуратура.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия бывшего председателя правления и пресс-секретаря банка квалифицировали по ч. 1, 3 ст. 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Действия руководителя департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка квалифицировали не только по ст. 171, но и по ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Теперь суд должен начать рассмотрение дела по существу, отметили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5028797643798224

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним главой правления финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

11 октября Голосеевский райсуда Киева избрал меры пресечения трем фигурантам по делу о нападении на журналистов "Схем": Мецгера и Пикалова отправил под ночной домашний арест, Тельбизову определил меру в виде личного обязательства. В тот же день набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера без выплаты выходного пособия.

23 октября стало известно, что подозрение по делу получил четвертый его фигурант.

Теги: прокуратура, нападение, расследование, журналисты, Укрэксимбанк, подозрение, Схемы, обвинительный акт, суд
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