В "Укрэксимбанке" объяснили, почему восстановили в должностях сотрудников, напавших на журналистов

Одного из фигурантов производства о нападении на журналистов – Владимира Пикалова – уволили из "Укрэксимбанка" Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Учитывая это обстоятельство, директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, которые фигурируют у головном производстве о нападении на журналистов, вернулись к работе 9 ноября, сообщили в банке.

Там уточнили, что Тельзова и Осипова не отстраняли, речь шла о простое и приостановке полномочий без сохранения заработной платы "на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту".

Директор департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, уточняется в релизе.

Ранее о том, что Тельбизов и Осипов вернулись к работе, сообщало "Радіо Свобода".