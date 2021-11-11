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ПОЛИТИКА

В "Укрэксимбанке" объяснили, почему восстановили в должностях сотрудников, напавших на журналистов

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Одного из фигурантов производства о нападении на журналистов Владимира Пикалова уволили из "Укрэксимбанка"
Одного из фигурантов производства о нападении на журналистов – Владимира Пикалова – уволили из "Укрэксимбанка"
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Получение работником статуса подозреваемого в уголовном производстве не является поводом для его увольнения или отстранения от работы. Об этом говорится в заявлении "Укрэксимбанка", опубликованном 11 ноября.

Учитывая это обстоятельство, директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, которые фигурируют у головном производстве о нападении на журналистов, вернулись к работе 9 ноября, сообщили в банке. 

Там уточнили, что Тельзова и Осипова не отстраняли, речь шла о простое и приостановке полномочий без сохранения заработной платы "на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту".

Директор департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, уточняется в релизе. 

Ранее о том, что Тельбизов и Осипов вернулись к работе, сообщало "Радіо Свобода". 

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также Тельбизова и Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты.

11 октября набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: расследование, законодательство, Укрэксимбанк, увольнение, Владимир Пикалов, Игорь Тельбизов
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