СБУ проверяет возможное "финансирование терроризма" "Укрэксимбанком"

Как сообщили "Схемы", "Укрэксимбанк" выдал кредит Брюховецкому, компании которого ведут деятельность в ОРДО Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Об этом 27 октября сообщили в ОГПУ в ответ на запрос "Радіо Свобода".

Производство было открыто после обращений нардепов, которые ссылались на расследование журналистов программы "Схемы", отметили в прокуратуре.

7 октября "Схемы" опубликовали видеосюжет, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты.

Как сообщили "Схемы", "Укрэксимбанк" выдал кредит Брюховецкому, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ Sky Mall в Киеве, за который 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским.

ОГПУ открыл производство 19 октября по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, совершенное организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.