Марченко потребовал озвучить результаты внутреннего расследования нападения на журналистов в "Укрэксимбанке"

Сегодня было опубликовано видео, как подозреваемый в производстве о нападении на журналистов директор департамента безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов вернулся к работе, а сотрудники учреждения встретили его овациями.

"Вызывающая реакция работников "Укрэксимбанка" и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова – пустой звук для них. [...] Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования", – написал Марченко.

По его словам, "поступок работников банка является не только препятствованием журналистской деятельности, но и унижением человеческих чести и достоинства".

"Мне жаль, что один из крупнейших государственных банков оказался неготовым адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и к государству в целом", – считает министр финансов.

Тельбизов – один из подозреваемых в уголовном производстве по нападению на журналистов во время интервью с тогдашним главой правления Евгением Мецгером. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования он и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов вернулись к работе.

В банке пояснили, что их не отстраняли от должностей, а только приостановили полномочия на время расследования, так как статус подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. В то же время директора департамента информполитики банка Владимира Пикалова, тоже фигурирующего в этом уголовном производстве, уволили, сообщили в банке.

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по ст. 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд.