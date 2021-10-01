Апелляционной суд отменил арест двух автомобилей, которые дрифтовали на Софийской площади в Киеве

10 августа полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". В тот же день прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

Как пишет издание, 19 августа Шевченковский райсуд по ходатайству прокурора машины арестовал, но с таким решением не согласились владельцы транспортных средств и подали апелляцию.

По их мнению, органом досудебного расследования не доказано существование риска уничтожения имущества. А изъятые автомобили являются ценными и подлежат спецобслуживанию, которое орган досудебного расследования якобы не в состоянии обеспечить.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу, отметив, что машины могут быть переданы владельцам на хранение, если это возможно без ущерба для уголовного производства, подчеркнул "Главком".