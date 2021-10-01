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Апелляционной суд отменил арест двух автомобилей, которые дрифтовали на Софийской площади в Киеве

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19 августа суд Киева арестовал автомобили, которые дрифтовали по Софийской площади
19 августа суд Киева арестовал автомобили, которые дрифтовали по Софийской площади
Фото: Надія Максимець / Facebook

Киевский апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда столицы об аресте двух автомобилей, которые дрифтовали на большой скорости по Софийской площади. Об этом сообщил "Главком" со ссылкой на определение суда от 15 сентября.

10 августа полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". В тот же день прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

Как пишет издание, 19 августа Шевченковский райсуд по ходатайству прокурора машины арестовал, но с таким решением не согласились владельцы транспортных средств и подали апелляцию.

По их мнению, органом досудебного расследования не доказано существование риска уничтожения имущества. А изъятые автомобили являются ценными и подлежат спецобслуживанию, которое орган досудебного расследования якобы не в состоянии обеспечить.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу, отметив, что машины могут быть переданы владельцам на хранение, если это возможно без ущерба для уголовного производства, подчеркнул "Главком".

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки – автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывала клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые использовали струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Теги: транспорт, автомобили, прокуратура, арест, хулиганство, расследование, София Киевская, апелляция, апелляционный суд, ущерб, уголовное производство, суд, жалоба
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