Визит Путина в Пекин показал, что Китай и Россия не являются тесными партнерами – Белковский

"Интрига, явно принадлежащая воспаленному кремлевскому воображению, – что надо стравить дополнительно США с Китаем и наоборот. И на этой неделе, как мы знаем, Владимир Владимирович Путин съездил на открытие пекинской Олимпиады. Этот визит носил ритуально-символический характер, потому что важно было обнародовать совместную декларацию против американоцентричного мира", – сказал политолог.

По его информации, в Китае глава Кремля находился "всего несколько часов", а "вся делегация России состояла из шести человек".

"Никакие важные вопросы не обсуждались. Также стало ясно, даже из текста самой декларации, [...] что никакими стратегическими и вообще тесными партнерами, доверяющими друг другу, Китай и Россия не являются. Кстати, замечу, что на сегодняшний день товарооборот Китая с Соединенными Штатами, например, составляет $756 млрд (12% общего), с Россией – $140 млрд, то есть 2,3%. Да и для России как торговый партнер гораздо важнее Евросоюз, с которым общий оборот $680 млрд, а с Китаем $110 млрд – в шесть с лишним раз меньше", – объяснил Белковский.

Он подчеркнул, что во время визита Путина к председателю КНР Си Цзиньпину "никаких новых сделок достигнуто не было, кроме того энергетического сотрудничества, которое уже существует".

"Становится ясным, что, во-первых, насколько можно было судить в том числе на фоне визита Владимира Путина, китайские банки подтвердили (собственно, Китай подтвердил, Национальный банк Китая как главный банк), что банковская система Китая в случае, если будут ограничены операции с американским долларом для российских банков (что, в свою очередь, случится при введении "адских санкций" из-за гипотетической украинской войны), в общем, косвенно поддержит эти санкции. Они сами не уклонятся от американского доллара и не поддержат Россию в этот момент", – считает Белковский.

По его словам, у России также "не клеится" призванное снизить влияние санкций сотрудничество с Китаем в области полупроводников.

"Во-первых, Китай все-таки вынужден признать, что он отстал от США на два поколения в полупроводниках. И здесь он очень зависим от крупнейшего производителя полупроводников в мире – Тайваня, того самого, свободного, который Китай вроде тоже хочет поглотить, но пока не решается и тоже играет на американских нервах в этом вопросе. Ну а пекинская декларация президента Путина и председателя Си Цзиньпина, собственно, сводится в своем главном к тому, что американоцентричный мир должен быть разрушен. Соответственно, должен быть обессмыслен НАТО как инструмент и субъект глобальной безопасности", – сказал Белковский.