Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался приехать

Конференция в этом году будет проходить в формате реального общения Фото: securityconference.org

Ожидается, что в конференции примет участие вице-президент США Камала Харрис. Ее приезд еще формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, сказал Ишингер.

Также среди приглашенных – президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что они примут участие. Еще обсуждается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.

Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И, он, возможно примет участие в конференции по онлайн-связи.

Президент России Владимир Путин уже отказался от очного участия в конференции, сказал Ишингер. Он ожидает, что тот примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", – отметил Ишингер.