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Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался приехать

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Конференция в этом году будет проходить в формате реального общения
Конференция в этом году будет проходить в формате реального общения
Фото: securityconference.org

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) в этом году пройдет в очном формате, в мероприятии примут участие канцлер Германии Олаф Шольц и еще примерно 35 глав государств и правительств. Об этом агентству dpa рассказал председатель MSC Вольфганг Ишингер, его ответы цитирует "Немецкая волна".

Ожидается, что в конференции примет участие вице-президент США Камала Харрис. Ее приезд еще формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, сказал Ишингер.

Также среди приглашенных – президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что они примут участие. Еще обсуждается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.

Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И, он, возможно примет участие в конференции по онлайн-связи.

Президент России Владимир Путин уже отказался от очного участия в конференции, сказал Ишингер. Он ожидает, что тот примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", – отметил Ишингер.

Контекст:

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция будет проходить в Мюнхене в период с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия. В 2021-м конференция проходила в онлайн-формате.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Германия, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, Вольфганг Ишингер, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон, Камала Харрис
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