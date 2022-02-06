Невзоров: Запад уже уверился окончательно, что Россия – это зло мира, дно мира

Об этом он сказал, рассуждая о вероятности вторжения российских войск в Украину и о связанных с этим планах президента РФ Владимира Путина.

"Вот эту красивую, по мысли Владимира Владимировича, политику превратили в потребность маньяка кого-нибудь изнасиловать и расчленить. Вклинились тонкие патологии, и эти нотки привнесли те самые депутаты, те самые пропагандоны, которые не поняли замысла хозяина. И в это медиапространство вдруг ухнули огромное количество уже собственной личной кровожадности, личного маразма", – считает Невзоров.

По его словам, "в результате себя по брюху гладит Запад, уверенный, что ему удалось спасти от убийства целый народ, а Москву – затолкать обратно в ее палату и запереть дверь".

"А вот те неприятные ощущения, которые были в течение этих двух-трех недель, когда война была почти абсолютной реальностью для всех, – они запомнятся надолго. И теперь пытаться вернуть что-нибудь взад будет очень сложно. Что называется, поздно пить Borjomi. Запад уже уверился окончательно. У него произошел этот импринтинг, запечатление, что Россия – это зло мира, дно мира", – объяснил публицист.

Он отметил, что "на разогреве аудитории" действовал глава МИД РФ Сергей Лавров, "который показывал базарную, трамвайную дипломатию в трениках, на корточках, как он заплевывал семечками натовских генералов так, что они в изумлении".

"Он вел себя так, как будто это рубль стоит жалких 80 долларов. В общем, тоже было хорошо исполнено, но разогрев не сработал. Разогрев все равно обломался о сухость и прагматизм этих натовских генералов. То есть Путин в очень сложном положении. [...] Довели Владимира Владимировича до того, что он сказал: "Все! Остановите музыку. Нам что, с НАТО, что ли, воевать?" Хотя все были, в общем, изначально уверены, что все эти блестящие па – это и есть начало той самой войны с НАТО", – считает Невзоров.

По его словам, радоваться тем не менее нечему.

"Я думаю, что Владимир Владимирович умеет отыгрываться, как обычно, на российском населении и вот эта его освистанность вам всем даром не пройдет. Вам еще отольются эти кошкины слезки", – подчеркнул публицист.