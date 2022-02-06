В США считают, что к вторжению в Украину Россия готова на 70% – Reuters

По данным США, Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной Фото: Минобороны России / Facebook

Собеседники агентства отмечают, что цифру в 70% называют сами россияне.

По данным США, за последние две недели Россия перебросила к границе с Украиной 23 батальонных тактических групп, доведя их общее число до 83-х. Еще 14 таких групп находятся в процессе переброски.

Агентство делает вывод, что увеличение российского военного присутствия возле Украины свидетельствует о том, что "окно для дипломатии закрывается".

Предполагается, что вторжение может начаться с середины февраля до конца марта, когда земля будет мерзлой.

В Вашингтоне пока не верят, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину, но считают, что Путин "создает силу, которая может реализовать любой сценарий".

По оценкам американских экспертов, в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен "в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения. Вероятные потери российских войск оцениваются в 3 тыс. – 10 тыс.