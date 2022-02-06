Вероятная война России связана с представлением Путина о транзите власти – политолог Павловский

"Мы не знаем, как это будет, Путин не знает, как это будет, но, в общем-то, его сдвигают к краю. Сдвигает, конечно, возраст, физиология – но и сдвигают люди в Кремле", – сказал он.

По словам политолога, Путин пребывает "под постоянным натиском разных людей и их разных желаний".

"Откуда взялась война? Война тоже связана с его представлением о транзите. Оно отчасти рациональное, он не хочет, чтобы в момент слабости (а момент перехода власти – всегда слабый момент), чтобы им управляли какие-то люди, плохо говорящие по-русски. И он торопится решить все проблемы прямо сейчас", – объяснил Павловский.

Он считает, что "торопиться не надо – это опасно".

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.