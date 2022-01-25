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Караулов: Путин уходит на глазах. Мишустин – единственный преемник

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Караулов: Из таких организаций, как создал Путин, и по понятиям, и без понятий главари не уходят. Но ему придется
Караулов: Из таких организаций, как создал Путин, и по понятиям, и без понятий главари не уходят. Но ему придется
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Президент России Владимир Путин не готов покинуть свою должность, но этот процесс уже происходит. Такое мнение российский журналист и телеведущий Андрей Караулов высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналисты говорили о предыдущем интервью Карулова, которое вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона" год назад. Видео за это время посмотрели более 10 млн пользователей. 

"Не нам судить, как наше слово отзовется, – прокомментировал Караулов. – Просто, очевидно, мы с тобой стали говорить о том, что люди понимали и без нас, и им просто не хватало каких-то четких и ясных формулировок. Самая главная формулировка – что Путин наконец понимать стал, что он живет в незнакомой стране. И до конца он того не осознает, но он уходит. Он уходит на глазах. Вот этот процесс финала – он очень мучителен для всех. Потому что к этому никто не готов". 

По мнению Караулова, единственным преемником Путина является премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

"Из таких организаций, как создал [Путин]... Заметь, я избегаю всяких разных неприличных слов – я говорю "организаций". И по понятиям, и без понятий из таких организаций не уходят их лидеры, главари. Но ему придется уйти. Он к этому не готов. Но ты был прав, называя Мишустина единственным преемником. Никого больше сегодня нет и уже не будет. А он уходит. Уходит, сам того до конца не понимая", – добавил российский журналист. 

Он не стал прогнозировать, сколько времени займет этот процесс, но сказал, что решение уже окончательное. 

Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Среди вероятных преемников Путина, кроме Мишустина, ранее называли экс-главу правительства РФ Дмитрия Медведева, главу минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и других политиков.

Предыдущее интервью Караулова Гордону вышло в январе 2021 года (оно набрало уже 10,4 млн просмотров в YouTube).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Андрей Караулов, политика, интервью, Михаил Мишустин
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