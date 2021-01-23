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Караулов: Навальнята станут вокруг каждой урны! И ничего вкинуть не дадут. А деньги у них будут с Запада

Российского оппозиционера Алексея Навального профинансируют "с Запада"; Госдума РФ нового созыва будет оппозиционной, считает российский журналист и телеведущий Андрей Караулов. Об этом он сам рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Караулов: Навальный будет там, а жена здесь. О, пасьянс какой интересный...
Караулов: Навальный будет там, а жена здесь. О, пасьянс какой интересный...
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального – "блестящий проигрыш" президента России Владимира Путина, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист Андрей Караулов. 

"Это двухходовая история. Так я думаю. До конца я не разобрался. Но разберусь. Я почти разобрался. Давай вот через месяц я тебе все расскажу, как было на самом деле? Я могу сейчас сказать версию, но просто спугну двух людей, которые понимают, что произошло на самом деле. [...]  Навальный – это все непросто. И с ним работали – я уже об этом не раз говорил – самые разные структуры в России. Сейчас никто не работает, поэтому он замолчал. Сейчас просто боятся. Я три года назад предупреждал Путина, не скрою, что с Навальным будет так, как будет. Три года назад я написал бумагу и отдал ее. Ее донесли. Причем два источника ее доносили. "Это я уже читал", – сказал Путин. Я предупреждал, что эта игра выйдет за границы. Путин отмахивался. Это страшная история. Это первый раз, когда Путин реально проиграл, Россия проиграла. Не с Ходорковским. Там умный не скажет, дурак не допрет. А здесь проиграли вчистую все", – сказал он. 

По мнению Караулова, Путин не знает, "что будет дальше". 

"Но что-то должно быть. Потому что будет, как в Белоруссии. Это тоже уже понятно. Дума будет оппозиционная, если будет так, как сейчас. И навальнята станут вокруг каждой урны на три дня и три ночи, и правильно сделают. И ничего вкинуть не дадут. А у них деньги будут. Есть ресурс: оттуда, с Запада. Это не коммунисты, не [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский, не Захар Прилепин с товарищами. Совсем другая ситуация сегодня. Поэтому он будет там, а жена здесь. О, пасьянс какой интересный...", – сказал журналист. 

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

Очередные выборы в Госдуму РФ должны пройти осенью 2021 года. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета его задержали по делу "Ив Роше", после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили. 

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию". Оппозиционер назвал происходящее "в высшей степени беззаконием" и призвал своих сторонников выходить на улицы в день своего ареста, его штабы анонсировали проведение массовых акций протеста по всей России 23 января.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, выборы, Алексей Навальный, Госдума, Андрей Караулов, Захар Прилепин
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