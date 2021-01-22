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Караулов: Березовский Соловьева уговаривал баллотироваться, чтобы грохнуть его как кандидата в президенты

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что российский бизнесмен Борис Березовский планировал убить пропагандиста Владимира Соловьева.

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Караулов рассказал, что Соловьев (на фото) летал к Березовскому, но быстро понял, что такое сакральная жертва
Караулов рассказал, что Соловьев (на фото) летал к Березовскому, но быстро понял, что такое сакральная жертва
Фото: vrsoloviev / Instagram

Российский пропагандист Владимир Соловьев мог стать сакральной жерствой бизнесмена Бориса Березовского. Об этом заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов.

"На Пикадилли есть его любимый ресторан "Алароза", где спагетти с грибами он очень любил и где он Соловьева уговаривал баллотироваться в президенты, чтобы его грохнуть потом в этом ресторанчике как кандидата в президенты", – рассказал журналист.

По его словам, Соловьев оказался "чуточку умнее", чем другие люди.

Караулов рассказал, что пропагандист на один день летал к Березовскому, но быстро понял, что такое сакральная жертва.

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!" Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

С 2000 года Березовский был политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Борис Березовский, Андрей Караулов, Владимир Соловьев
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