Караулов: Березовский был с телкой, позвонил Путин. Не надо говорить, что он забыл снять и с чем на одном месте прибежал к Путину?

Караулов: Путину говорили: "Будем тебя, как соленого зайца, гонять по всему миру" Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как российский бизнесмен Борис Березовский "не переодеваясь прибегал" к президенту РФ Владимиру Путину.

"Береза мне говорил: "Андрюша, я сделал системную ошибку". – "Боря, какую?" – "Андрюша..." Хорошо, ты меня расколол – я разговорился. Как [бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий] Собчак. Ты Собчак – я расколотый тобой Караулов. "Андрюша, он премьер. Я у Фархада на даче с телкой. Звонит Путин. Андрюша, как был, как был, не переодевался..." Не надо говорить, что он забыл снять с себя? "Вскочил – оделся. Не переодевался". С чем он прибежал на одном месте? "Бегу. Сидит. "Что случилось?" – "Гусь приходил". [Бывший российский медиа-магнат Владимир] Гусинский. "Че хотел?" – "Угрожает. Или 40 млн на НТВ в подарок...". Суммы-то какие... 40 млн. Но не рублей, конечно, – долларов", – подчеркнул Караулов.

Он отметил, что в данной ситуации были замешаны спецслужбы.

"Или Володя..." Они же ему "Володя" говорили. "Будем тебя, как соленого зайца, гонять по всему миру. Мы уже с евреями договорились. С Америкой мой канал договорится. В общем..." Я говорю: "А ты бы кнопочку-то нажал под столом, охрану позвал: "Угрожает премьер-министру". – "Андрюша, вдруг Путин поднял глаза и сказал: "Позже разберемся". И меня прошиб холодный пот, Андрюша. Я сделал системную ошибку. КГБ, КГБ поперло. Я думал, олигарх, а это КГБ. Андрюша, я сделал системную ошибку", – заявил Караулов.

По его словам, "они все сделали системную ошибку".

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!" Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

С 2000 года Березовский был политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

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