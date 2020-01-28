Адвокат Добровинский заявил, что был последним человеком, с которым общался Березовский

Российский бизнесмен Борис Березовский незадолго до своей смерти был в депрессии, заявил адвокат Александр Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский заявил в интервью "Комсомольской правде", опубликованном 28 января, что был последним человеком, с которым общался российский бизнесмен Борис Березовский.

Березовского нашли мертвым в Великобритании в 2013 году.

Добровинский рассказал, что "знал Березовского в разные времена".

Адвокат добавил, что последние дни своей жизни российский бизнесмен "конечно, был в депрессии". Он отметил, что разговаривал с Березовским по телефону "за полтора часа до его смерти". Добровинский заявил, что факт самоубийства Березовского был для него "очевидным", а депрессия российского бизнесмена объяснялась тем, что у него к концу жизни оказались "пустые карманы", множество долгов, также его бросила девушка.

Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.