Караулов: Жириновский – создание КГБ

Караулов считает, что Жириновский (на фото) "забрал на себя огромную часть маргиналов" Фото: EPA

Российский политик Владимир Жириновский не является талантливым человеком. Об этом заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов.

По его словам, "талантливый не будет делать водку "Жириновский".

"Ее однажды [советский и российский артист цирка] Олег Попов выпил. Боже, какой был мат... "Андрей, это был как рашпиль в глотке! Она же не горит, когда ее поджигаешь. Ну что... Настоящие талантливые люди руководят страной сегодня. Они в тени. Их мало кто знает вообще по именам. Так Россия устроена", – отметил журналист.

По мнению Караулова, Жириновский во время выборов забрал себе часть маргинального электората РФ.

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!" Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

"Я предполагаю, что Владимир Вольфович Жириновский – это создание КГБ СССР. Кстати, не самое плохое создание КГБ СССР. Я предполагаю, что Владимир Вольфович, кроме денег или, скажем, поста рыбной промышленности в прежние, ельциновские, годы, или поставиться премьером... Он все к [стороннику президента РФ Бориса Ельцина Михаилу] Полторанину приставал: "Ну назначьте меня, Михаил Никитич, вице-премьером. Как сын буду Борису Николаевичу". Прохиндей чистой воды. Но забрал на себя огромную часть маргиналов, помог Борису Николаевичу. Как Зюганов забрал другую часть", – сказал Караулов.

Владимир Жириновский – скандальный российский политик, часто выступающий с резкими заявлениями. Например, в 2018 году он говорил, что Украина прекратит свое существование и будет разделена между Россией и Западом.

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