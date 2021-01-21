Караулов: Договор об образовании СССР никто найти не может. Его, похоже, никто не подписывал

СССР существовал с 1922 года по 1991 год Фото: depositphotos.com

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что до сих пор никто не может найти договор об образовании СССР.

"Договор об образовании СССР никто найти не может. Его, похоже, никто не подписывал. Его не подписывал никто, его нет. Найдите оригинал! Похоже, его никто не подписывал. То есть мы жили в стране, которой нет на бумаге", – подчеркнул Караулов.

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

Союз Советских Социалистических Республик существовал с 1922 года по 1991 год и занимал почти шестую часть суши.

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