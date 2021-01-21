Караулов: У Быстрицкой была такая любовь с Ксюшей, что она хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки

Караулов: Там не просто история – там любовь. Причем любовь такая, что Быстрицкая хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российскую актрису Элину Быстрицкую хотели убить любовницы ее мужа Николая Кузьминского, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов.

Об этом он рассказал, рассуждая о российском телевидении.

По словам Караулова, сейчас показывают "в месяц 40 передач про Украину, и еще 40 – про смерть Быстрицкой. Или 40 с хвостиком – про смерть Армена [Джигарханяна]".

"Это сериал бесконечный. Это не просто пошло... А больше говорить не о чем, нет других проблем. Есть Армен, есть отношение сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и ее роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Она не скрывала свои отношения с [помощницей] Ксюшей [Рубцовой]. А что делать? У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил, и так далее. Я об этом рассказывал на "Первом канале". Там не просто история – там любовь. Причем любовь такая, что [Быстрицкая] хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки", – сказал Карулов.

Он заявил, что Быстрицкая "боялась потерять Ксюшу".

"Так было. А муж ее – точнее, его любовницы – хотели ее убить. И так ее травонули, что она еле ушла из студии одной. Чуть было не умерла в больнице. И еще ей [Екатерина] Фурцева сказала: "Молчи, дура". А он был на важной работе. И она несколько лет жила с человеком – своим убийцей. Она после этого возненавидела все и всех", – отметил телеведущий.

При этом, по его словам, Быстрицкая не рассказывал никому о личном.

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