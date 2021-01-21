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Караулов: У Быстрицкой была такая любовь с Ксюшей, что она хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки

Российская актриса Элина Быстрицкая не скрывала свои отношения с помощницей Ксенией Рубцовой, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов.

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Караулов: Там не просто история там любовь. Причем любовь такая, что Быстрицкая хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки
Караулов: Там не просто история – там любовь. Причем любовь такая, что Быстрицкая хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российскую актрису Элину Быстрицкую хотели убить любовницы ее мужа Николая Кузьминского, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов. 

Об этом он рассказал, рассуждая о российском телевидении. 

По словам Караулова, сейчас показывают "в месяц 40 передач про Украину, и еще 40 – про смерть Быстрицкой. Или 40 с хвостиком – про смерть Армена [Джигарханяна]". 

"Это сериал бесконечный. Это не просто пошло... А больше говорить не о чем, нет других проблем. Есть Армен, есть отношение сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и ее роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Она не скрывала свои отношения с [помощницей] Ксюшей [Рубцовой]. А что делать? У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил, и так далее. Я об этом рассказывал на "Первом канале". Там не просто история – там любовь. Причем любовь такая, что [Быстрицкая] хотела, чтобы они поехали в какую-то из стран, где регистрируют браки", – сказал Карулов. 

Он заявил, что Быстрицкая "боялась потерять Ксюшу". 

"Так было. А муж ее – точнее, его любовницы – хотели ее убить. И так ее травонули, что она еле ушла из студии одной. Чуть было не умерла в больнице. И еще ей [Екатерина] Фурцева сказала: "Молчи, дура". А он был на важной работе. И она несколько лет жила с человеком – своим убийцей. Она после этого возненавидела все и всех", – отметил телеведущий. 

При этом, по его словам, Быстрицкая не рассказывал никому о личном. 

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1950 году она дебютировала в кино в роли военного врача Лены Алексеенко в фильме "В мирные дни" режиссера Владимира Брауна. Известность получила благодаря роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон".

Она умерла 25 апреля 2019 года.

Как пишет StarHit, Рубцова и Быстрицкая познакомились в 2010 году. Рубцова организовывала творческие вечера Быстрицкой и распоряжалась ее финансами. Сестра актрисы обвинила Рубцову в хищениях, после смерти артистки начался судебный процесс, ее помощницу приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: кино, Андрей Караулов, любовь, актриса, Элина Быстрицкая
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